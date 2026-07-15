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No total, o BCE escolheu 36 prestadores de serviços de pagamento da zona euro para testar a futura moeda digital. Durante 12 meses serão realizados testes de pagamentos entre pessoas, compras online e pagamentos em lojas físicas, recorrendo a uma versão beta do euro digital, sem estatuto de moeda com curso legal.

Segundo o Banco de Portugal, o projeto-piloto pretende testar o euro digital do ponto de vista técnico e operacional, bem como avaliar a experiência dos utilizadores, apoiando os trabalhos preparatórios para a eventual emissão da moeda digital.

A CGD e o BCP participarão como prestadores de serviços de pagamento distribuidores e adquirentes, disponibilizando serviços do euro digital beta aos utilizadores e aos comerciantes selecionados. A Unicre integrará o projeto como prestador de serviços de pagamento adquirente.

A tecnológica portuguesa Feedzai também foi selecionada para integrar o projeto, na área de risco e fraude, segundo a SIC Notícias.

O Banco de Portugal refere que o processo de seleção decorreu após um pedido de manifestação de interesse lançado em março de 2026, que recebeu mais de 50 candidaturas. Os participantes foram escolhidos com base em critérios que asseguram diversidade de modelos de negócio, dimensão e cobertura geográfica, de forma a criar um ambiente de teste representativo para o euro digital.

A emissão do euro digital está prevista para 2029, dependendo do sucesso do projeto-piloto e da conclusão do processo legislativo.