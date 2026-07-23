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O Banco Central Europeu (BCE) apresentou esta quinta-feira dez propostas de desenho para a próxima série de notas de euro e lançou um inquérito público para que os cidadãos europeus possam dar a sua opinião.

A consulta decorre até 21 de setembro de 2026 e os resultados serão considerados na escolha final do novo visual das notas. O Conselho do BCE deverá tomar uma decisão perto do final do ano.

As propostas selecionadas têm como base dois temas: “Cultura europeia” e “Rios e aves”, escolhidos para representar a identidade e o património comum dos países da zona euro, onde figuram personalidades como Maria Callas, Miguel de Cervantes, Ludwig van Beethoven, Marie Curie e Leonardo da Vinci, ou, em alternativa, rios e aves representativos dos ecossistemas europeus.

O processo começou com um concurso europeu que recebeu mais de 1200 candidaturas de designers gráficos. Um júri independente composto por 21 especialistas selecionou as dez propostas que chegaram à fase atual.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que as notas de euro são “uma das expressões mais tangíveis da Europa” e defendeu que os novos desenhos devem juntar significado cultural e inovação.

Além do inquérito online, o BCE vai realizar um estudo de opinião junto de uma amostra representativa de cidadãos da zona euro para avaliar a preferência dos europeus.

Depois da escolha do desenho final, será necessário desenvolver e testar as novas notas antes do início da produção. A entrada em circulação só deverá acontecer nos próximos anos, sendo que as atuais notas de euro continuarão válidas e vão permanecer em circulação juntamente com a nova série, sem perda de valor.

O BCE garante que as novas notas terão elementos de segurança mais avançados para combater a contrafação e deverão incluir melhorias de acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão.

Esta será a primeira renovação completa das notas de euro desde a introdução da moeda única em 2002. A instituição pretende também reduzir o impacto ambiental da produção, através de materiais mais sustentáveis e notas com maior durabilidade.

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