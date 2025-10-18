Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O regulador britânico Ofcom determinou que o documentário "Gaza: How to Survive a Warzone" foi "materialmente enganador" ao omitir a ligação familiar do narrador com a administração do Hamas, diz a BBC. Este programa centrou-se num jovem de 13 anos, filho do vice-ministro da Agricultura do grupo, classificado como organização terrorista no Reino Unido, Israel e outros países.

O documentário foi retirado do iPlayer em fevereiro, assim que foram conhecidas as ligações familiares do narrador.

Segundo a investigação da Ofcom, a falha em divulgar a relação do narrador com o Hamas deixou o público sem informação crucial que poderia ter influenciado a sua avaliação sobre os comentários e a perspectiva apresentada.

“A confiança está no cerne da relação entre um canal de televisão e o seu público, particularmente para um emissor de serviço público como a BBC. Esta falha tinha o potencial de enfraquecer os níveis significativamente altos de confiança que os espectadores depositariam num programa factual da BBC sobre a guerra Israel-Gaza”, destacou a entidade reguladora.

A Ofcom classificou a omissão como uma das mais graves infrações que um emissor pode cometer, considerando que o público poderia ter interpretado o conteúdo de forma substancialmente diferente se tivesse tido acesso à informação completa sobre o narrador. Por esta razão, a BBC foi obrigada a emitir uma declaração em horário nobre, na BBC2, anunciando formalmente a decisão, uma sanção inédita desde 2009, quando a emissora enfrentou críticas pelo polémico comentário de Jonathan Ross e Russell Brand a Andrew Sachs na Rádio 2.

Em julho, uma revisão interna conduzida pelo diretor de reclamações e revisões editoriais da BBC, Peter Johnston, concluiu que o programa violava as diretrizes editoriais da BBC em termos de precisão.

"A decisão da Ofcom está alinhada com as conclusões da revisão de Peter Johnston, que identificou uma falha significativa no documentário em relação às nossas normas editoriais sobre precisão. Pedimos desculpa e aceitamos plenamente a decisão da Ofcom. Cumpriremos a sanção assim que a data e a redação forem finalizadas", afirmou um porta-voz da emissora.

__

