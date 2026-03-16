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“Batalha Atrás de Batalha”, realizado por Paul Thomas Anderson, foi o grande vencedor da 98.ª edição dos Óscares, conquistando o prémio de Melhor Filme na cerimónia realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles.

O filme arrecadou seis estatuetas, de um total de 13 nomeações, incluindo também Melhor Realização, Argumento Adaptado, Ator Secundário para Sean Penn, Montagem e Casting.

Logo atrás surge “Pecadores”, de Ryan Coogler, que partia como favorito com um recorde de 16 nomeações e acabou por conquistar quatro Óscares: Melhor Ator para Michael B. Jordan, Argumento Original, Fotografia e Banda Sonora.

No balanço final da noite, “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, arrecadou três prémios técnicos (Design de Produção, Guarda-roupa e Caracterização), enquanto o filme de animação “As Guerreiras do KPop” conquistou duas estatuetas: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original.

Entre os restantes nomeados para Melhor Filme, três produções saíram também premiadas. “Hamnet”, de Chloé Zhao, garantiu o Óscar de Melhor Atriz para Jessie Buckley; “Sentimental Value”, de Joachim Trier, venceu na categoria de Melhor Filme Internacional; e “F1”, realizado por Joseph Kosinski, arrecadou o prémio de Melhor Som.

Sem qualquer estatueta ficaram “Marty Supreme”, de Josh Safdie, “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, e “Sonhos e Comboios”, de Clint Bentley. Também a produção brasileira “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, que contava com quatro nomeações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura, acabou por não conquistar qualquer prémio.

Momentos marcantes

A edição deste ano ficou também marcada por algumas estreias históricas. Pela primeira vez, a Academia distinguiu a categoria de casting, prémio atribuído a Cassandra Kulukundis pelo trabalho em “Batalha Atrás de Batalha”.

Outro momento histórico foi o reconhecimento de Autumn Durald Arkapaw, que se tornou na primeira mulher a vencer o Óscar de Melhor Fotografia, pelo trabalho em “Pecadores”.

A cerimónia registou ainda um raro empate na categoria de Melhor Curta-metragem em ‘live action’, com dois vencedores: “The Singers”, de Sam A. Davis e Jack Piatt, e “Two People Exchanging Saliva”, de Alexandre Singh e Natalie Musteata. Embora pouco frequente, esta situação já aconteceu por seis vezes na história dos prémios da Academia.

A cerimónia foi apresentada pelo humorista Conan O'Brien, que abriu a noite com um monólogo marcado por humor rápido e algumas referências políticas.

Entre os momentos mais comentados estiveram também a reunião em palco dos atores Robert Downey Jr. e Chris Evans, conhecidos pelos papéis na saga "Os Vingadores", bem como a atuação de “Golden”, tema do filme de animação vencedor “As Guerreiras do KPop”.

A 98.ª edição dos Óscares voltou ainda a reunir várias estrelas do cinema internacional e momentos de intervenção política, com alguns vencedores e apresentadores a utilizarem os discursos para abordar temas como conflitos internacionais, violência armada e responsabilidade política.