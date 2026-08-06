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O Conselho de Ministros deu esta quinta-feira ‘luz verde’ à Marinha para comprar os serviços a uma agência da NATO para modernizar e ampliar as instalações da Base Naval de Lisboa – Alfeite, uma despesa até 21 milhões de euros.

Esta foi uma das decisões da reunião do Governo desta quinta-feira e que foi conhecida através de um comunicado enviado às redações.

“Aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que autoriza a Marinha a realizar uma despesa de até 21 milhões de euros para a aquisição de serviços à NATO Support and Procurement Agency (NSPA), destinados à conceção, construção e fiscalização da empreitada de reparação, modernização e ampliação das instalações de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa – Alfeite”, pode ler-se.

Segundo o mesmo comunicado, este investimento vai permitir “reforçar e modernizar infraestruturas essenciais para acolher os novos meios navais previstos no plano de investimento da Defesa”, que aumentará “a capacidade operacional da Marinha” e vai contribuir para “o cumprimento das missões nacionais e dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da NATO, da União Europeia e das operações de busca e salvamento marítimo”.

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