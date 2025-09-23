Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram o antigo árbitro de futebol ao volante de uma carrinha branca, numa troca de palavras acesa com um morador. O vídeo capta o momento em que a viatura recua e avança na direção do homem, atingindo-o lateralmente. A vítima cai no chão, mas levanta-se logo de seguida.

O mesmo registo mostra depois o candidato fora do veículo, empunhando aquilo que parece ser um tubo metálico, com o qual terá perseguido o residente. Na legenda do vídeo, é referido que Silvestre chegou a chamar a GNR, alegando ser ele o alvo da agressão.

Origem da discussão

O conflito terá começado com a colocação de cartazes de protesto, onde se lia “Obrigado, PS-Barreiro”, denunciando a demora na reparação de uma fuga de água que, segundo moradores, já se arrastava há dez meses. Na noite anterior ao incidente, Juvenal Silvestre terá retirado os cartazes, gesto que motivou a confrontação no dia seguinte.

O candidato afirma ter sido imobilizado e agredido com pontapés durante a discussão, enquanto tentavam retirar-lhe a barra de ferro. O morador envolvido nega qualquer agressão física.

Reações políticas

O caso gerou fortes críticas da oposição. A coligação AD (PSD/CDS) no Barreiro pediu a renúncia imediata de Silvestre, considerando os atos “graves e inaceitáveis” e sublinhando que “quem recorre à violência não tem condições para se apresentar a eleições”.

O PS Barreiro reagiu, entretanto com uma publicação nas redes sociais, onde condena “qualquer forma de violência” e afirma respeitar o direito dos cidadãos à contestação e à liberdade de expressão.

__

