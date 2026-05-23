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Segundo a CNN, os ocupantes da embarcação estão a ser retirados do local por um salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com destino a Portimão.

O alerta para o acidente marítimo foi dado durante a tarde, levando à mobilização de meios de socorro marítimo e elementos das autoridades locais.

Ainda não são conhecidas as causas do incidente nem a gravidade dos ferimentos registados.

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