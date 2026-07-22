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O protótipo "Atlântico", desenvolvido pela FEUP Academic Solar Team (FAST), vai percorrer a costa portuguesa entre Matosinhos e Vila Real de Santo António, naquela que será a primeira descida da costa nacional realizada por um barco solar. A expedição, designada Invocatio, arranca a 25 de julho e será composta por 16 etapas.

Criado por estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o "Atlântico" será colocado à prova ao longo de cerca de 800 quilómetros de mar aberto, numa viagem que pretende validar o desempenho da embarcação em condições reais de navegação.

Mais do que uma travessia marítima, a Invocatio representa a prova de conceito final do protótipo, permitindo monitorizar o funcionamento dos seus sistemas e testar as soluções tecnológicas desenvolvidas pela equipa. O objetivo é demonstrar que a engenharia naval pode apostar em soluções mais sustentáveis sem comprometer a eficiência ou a capacidade operacional das embarcações.

A FEUP Academic Solar Team foi criada em novembro de 2023 com a missão de introduzir a engenharia naval na FEUP e desenvolver projetos que conciliem inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e formação prática. O "Atlântico" é o primeiro barco construído pela equipa e integra a categoria Solar Class.

Segundo a FEUP, a embarcação distingue-se por ser a primeira da sua classe com um casco construído integralmente a partir de fibras naturais, assumindo-se como um exemplo da utilização de materiais sustentáveis em aplicações de elevado desempenho.

A expedição terá início em Matosinhos, integrada na etapa inaugural da Volta a Portugal à Vela 2026, seguindo depois ao longo da costa portuguesa, com escalas previstas em vários portos e marinas, entre os quais Figueira da Foz, Cascais, Lisboa e Sines, antes de terminar em Vila Real de Santo António.

Além da componente técnica, a Invocatio pretende aproximar a engenharia da sociedade. Em cada ponto de paragem, a equipa irá promover momentos de contacto com o público através da exposição do "Atlântico" e da apresentação do trabalho desenvolvido, procurando sensibilizar para o potencial das energias renováveis no setor marítimo, demonstrar a viabilidade da utilização de materiais sustentáveis em ambientes exigentes e incentivar futuras gerações de engenheiros a desenvolver soluções para os desafios ambientais.

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