Um barco de recreio está submerso no Rio Douro, na freguesia de Barrô, Resende.
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Os Bombeiros Voluntários de Resende confirmaram ao 24notícias que estavam três pessoas no barco.
Duas pessoas já foram encontradas na margem, com vida, e uma está submersa.
Os bombeiros de Castelo de Paiva também estão no local a prestar socorro.
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