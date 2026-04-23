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Os Bombeiros Voluntários de Resende confirmaram ao 24notícias que estavam três pessoas no barco.

Duas pessoas já foram encontradas na margem, com vida, e uma está submersa.

Os bombeiros de Castelo de Paiva também estão no local a prestar socorro.

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