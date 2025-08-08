Um barco de madeira com quarenta migrantes deu à costa na praia Boca do Rio no Algarve, esta sexta-feira. Segundo o CM, os elementos, entre os quais duas crianças, foram assistidos no local, após apresentarem sinais de desidratação.
Segundo o CM, os migrantes serão oriundos de países do norte de África. Os elementos estão a ser encaminhados para o posto da GNR de Vila do Bispo, no Algarve, e prosseguem as operações de identificação.
O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência e está a ser garantido o fornecimento de água e comida, de acordo com o comunicado emitido pela Polícia Marítima.
Comentários