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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH do Norte), inicia esta terça-feira, às 14 horas, a empreitada de demolição e remoção de estruturas em aço, betão e madeira existentes na praia do Ourigo, na Foz do Douro.

Segundo nota da Câmara Municipal do Porto, o arranque dos trabalhos conta com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e do presidente da APA, José Pimenta Machado.

A empreitada que hoje arranca na Praia do Ourigo está relacionada com a remoção das estruturas degradadas que permanecem no areal, junto ao antigo bar/restaurante cuja reconstrução gerou forte polémica nos últimos anos.

Em causa estão as ruínas e estruturas remanescentes existentes na praia, descritas como um "entulho" que tem permanecido no local. A intervenção é gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente e integra o relatório técnico apresentado pela APA em março deste ano sobre os danos causados por tempestades na faixa costeira portuguesa. A estrutura do Ourigo é a única ocorrência identificada para o concelho do Porto nesse relatório.

A controvérsia remonta a 2021, quando foi construída uma estrutura pré-fabricada em betão para apoio de praia e restauração no local do antigo restaurante Shis. A obra motivou críticas públicas devido à sua localização sobre o areal e ao impacto paisagístico. Após uma reavaliação do processo, a APA determinou a suspensão da obra e a sua demolição, considerando a intervenção ilegal e incompatível com a proteção da orla costeira.

Posteriormente, surgiu um novo projeto que previa a desmontagem da estrutura em betão e a construção de edifícios mais leves em madeira e vidro, mas o processo enfrentou diversos entraves e pareceres desfavoráveis.

A intervenção deverá ficar concluída em duas ou três semanas.

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