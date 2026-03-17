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No final de 2022, numa vila ucraniana bombardeada perto de Kiev, surgiu um mural inesperado: um homem de barba a lavar-se numa banheira, rodeado pelos escombros de um edifício destruído. Três indivíduos saíram de uma ambulância para o pintar, dois deles mascarados e munidos de stencils, e um terceiro visível, com apenas um braço e duas pernas protéticas. Poucos poderiam imaginar que estavam a assistir a uma obra de Banksy, o artista de rua britânico mais enigmático e influente da atualidade.

A identidade de Banksy tem sido guardada a sete chaves durante décadas. Alguns críticos afirmam que o anonimato é tão essencial para a sua obra quanto os stencils e o spray. Mas a investigação da Reuters, que começou em Horenka, na Ucrânia, e se estendeu até Londres e Manhattan, revelou que o seu nome de nascimento é Robin Gunningham. Após anos de fama global, Gunningham mudou legalmente de nome para David Jones, um dos nomes mais comuns no Reino Unido, garantindo assim anonimato absoluto e permitindo-lhe operar sem ser reconhecido.

Murais em tempo de guerra

O mural ucraniano de 2022 foi apenas um exemplo da ousadia de Banksy. O artista contou com a ajuda de Giles Duley, fotógrafo de guerra que perdeu membros em conflitos anteriores, e de Robert Del Naja, músico do grupo Massive Attack e amigo de longa data. Del Naja, também artista de stencil, foi identificado como parceiro secreto na execução de alguns murais. Enquanto isso, Robin Gunningham não entrou na Ucrânia, provando que Banksy pode operar com múltiplas identidades e colaboradores.

A obra surgiu em Horenka, a poucos quilómetros de Bucha, onde meses antes forças russas deixaram centenas de civis mortos. A presença de Banksy ali, numa zona ainda ativa de conflito, chamou a atenção do mundo e mostrou o seu compromisso em usar a arte como comentário social e político.

Desde os primeiros trabalhos em Bristol nos anos 90, Banksy evoluiu de artista de rua a ícone global. A sua arte vai do espaço urbano a grandes exposições, filmes nomeados para Óscares, parques temáticos satíricos como Dismaland e o “Walled Off Hotel” na cidade de Belém, cujos lucros revertem para projetos locais.

Entre as obras mais icónicas está a “Girl with Balloon”, vendida por 1,4 milhões de dólares em 2018. Durante o leilão, a peça foi parcialmente destruída por um mecanismo escondido na moldura, transformando-se em “Love is in the Bin” e vendida três anos depois por cerca de 25 milhões de dólares. Este episódio ilustra o lado provocador e inventivo do artista, que continua a desafiar o mercado e a própria definição de arte.

Um mercado singular

O mercado de Banksy é tão enigmático quanto ele próprio. A Pest Control Office, empresa criada em 2008, autentica e controla a distribuição das suas obras, protegendo compradores e valorizando os seus trabalhos. Apesar disso, colecionadores e críticos questionam a opacidade do processo. Leilões secretos e vendas privadas para colecionadores VIP demonstram a força económica do fenómeno Banksy, cujo valor no mercado secundário já ultrapassou os 248 milhões de dólares desde 2015.

A autenticidade das obras de rua é um ponto crítico. Murais cortados das paredes não são autenticados, tornando-os menos valiosos do que as obras de estúdio. Ao mesmo tempo, a visibilidade proporcionada pelas intervenções públicas mantém o interesse do público e a confiança dos colecionadores.

Arte e ativismo

Banksy combina arte, filantropia e crítica social. Desde campanhas ambientais com a Greenpeace, projetos de juventude na Palestina, doações a hospitais britânicos e até ações de apoio a migrantes no Mediterrâneo, a sua obra é uma ferramenta de ativismo. A criação do navio Louise Michel, que resgata migrantes, e murais políticos como o “Devolved Parliament”, que retrata o parlamento britânico povoado por chimpanzés, exemplificam a sua forma de protesto.

Mesmo em instalações e residências como o Carlton Arms Hotel, em Nova Iorque, Banksy deixou obras de graffiti que anteciparam a sua assinatura futura. A sua habilidade de esconder-se, mudar de identidade e colaborar com outros artistas tornou-se tão estratégica quanto o próprio ato criativo.

Para muitos, a capacidade de Banksy de operar discretamente é parte da própria obra. Ulrich Blanche, historiador de arte, descreve a procura por pistas sobre a sua identidade como uma verdadeira “caça ao tesouro”. O anonimato permitiu-lhe desafiar autoridades, testar limites e manter o controlo sobre a sua narrativa.

Mesmo com fama global, os museus mais importantes do mundo mantêm muitas das suas obras fora de exposição. O seu impacto cultural, no entanto, é inegável: Banksy influenciou gerações de artistas, redefiniu o graffiti como arte legítima e mostrou como anonimato, subversão e crítica social podem coexistir no século XXI.

Ao longo de 25 anos, Banksy transformou a sua invisibilidade numa superpotência. De Robin Gunningham a David Jones, passando por parcerias secretas com artistas como Del Naja, a sua trajetória mistura talento, engenho, ativismo e estratégia comercial. É um artista que desafia o mercado, desafia o poder e continua a fascinar o público global.

Como Banksy declarou em 2006: “Ninguém nunca me ouviu até não saberem quem eu era.” E talvez seja exatamente esse mistério que garante a sua imortalidade na história da arte contemporânea.