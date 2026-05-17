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A atuação inspirou-se nos “kukeri”, antigos rituais da Bulgária em que homens mascarados e vestidos com fatos de pele e sinos percorrem aldeias para afastar maus espíritos. A própria cantora descreveu “Bangaranga” como uma energia positiva e libertadora, ligada à superação da ansiedade e do medo. A música acabou por dominar tanto o voto do júri como o televoto, somando 516 pontos.

A vitória búlgara foi inesperada, já que os favoritos das casas de apostas eram a Finlândia e a Austrália. Israel acabou em segundo lugar, com 343 pontos, graças à canção “Michelle”, interpretada por Noam Bettan, enquanto a Roménia terminou em terceiro com “Choke Me”, um tema polémico acusado por alguns críticos de glamorizar violência sexual o que a cantora Alexandra Căpitănescu nega.

A edição ficou profundamente marcada pela controvérsia em torno da participação de Israel, devido à guerra em Gaza. Cinco países, Espanha, Irlanda, Islândia, Países Baixos e Eslovénia, boicotaram o festival em protesto contra a decisão da União Europeia de Radiodifusão de manter Israel em competição.

Ao longo da semana houve manifestações em Viena contra a presença israelita e milhares de pessoas participaram em protestos pró-Palestina. Durante a final ouviram-se algumas vaias quando foram anunciados os votos de Israel, embora a atuação de Noam Bettan tenha decorrido sem incidentes graves.

A organização alterou também as regras do televoto, reduzindo o número máximo de votos permitidos por pessoa de 20 para 10, depois das polémicas do ano passado relacionadas com campanhas massivas de promoção online ligadas a Israel.

O Reino Unido voltou a ter um resultado desastroso, terminando em último lugar. O representante britânico, Look Mum No Computer, apresentou a música “Eins, Zwei, Drei”, mas recebeu apenas um ponto dos júris e zero pontos do público. Foi a terceira vez desde 2020 que o Reino Unido acabou em último.

A Austrália ficou em quarto lugar com “Eclipse”, interpretada por Delta Goodrem, e a Itália fechou o top 5.

Portugal falhou a qualificação para a final pela primeira vez desde 2019. O grupo alentejano Bandidos do Cante, natural de Beja, participou na primeira semifinal com a música “Rosa”, mas não conseguiu convencer o público europeu. Ainda assim, a atuação foi elogiada pela mistura entre cante alentejano e sonoridades contemporâneas.

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