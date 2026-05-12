Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na primeira semi-final, contra Portugal concorreram a Moldova (com a canção Viva, Moldova, interpretada por Satoshi), a Suécia (My System/FELICIA), Croácia (Andromeda/LELEK), Grécia (Ferto/Akylas), Geórgia (On Replay/Bzikebi), Finlândia (Liekinheitin/ Linda Lampenius & Pete Parkkonen), Montenegro (Nova zora/ Tamara Zivkovic), Estónia (Too Epic To Be True/Vanilla Ninja), Israel (Michelle/Noam Betten), Bélgica (Dancing on the Ice/ESSYLA), Lituânia (Sólo quiero más/Lion Ceccah), São Marino (Superstar/SENHIT), Polónia (Pray/ALICJA) e Sérvia (Kraj mene/LAVINA).

Portugal foi o quinto em palco, após as atuações da Moldávia, da Suécia, da Croácia e da Grécia. Em décimo lugar na ordem da noite, a atuação de Israel foi marcada por alguns gritos de "stop the genocide" [“parem o genocídio” em português] durante o início. No final, escutaram-se principalmente aplausos, mas também foram percetíveis alguns apupos por parte do público.

Esta primeira semifinal contou também com as interpretações da Itália (Per sempre sì/Sal Da Vinci) e da Alemanha (Fire/Sarah Engels), países que já estavam à partida apurados por fazerem parte dos Big 5 (os outros são a Espanha, a França e o Reino Unido).

A segunda semifinal sucede-se esta quinta-feira, onde competem mais 16 países por outros dez lugares na final: Bulgária, Azerbaijão, Roménia, Luxemburgo, República Checa, Arménia, Suíça, Chipre, Letónia, Dinamarca, Austrália, Ucrânia, Albânia, Malta e Noruega.

E, tal como hoje, serão apresentadas as canções de outros três países com entrada direta na final: França e Reino Unidos, assim como a Áustria, por ser o país anfitrião da edição deste ano.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.