O negócio privado, anunciado na sexta-feira, supera o anterior recorde para uma banda desenhada, estabelecido em novembro, quando um exemplar de Superman Nº 1 foi arrematado em leilão por 9,12 milhões de dólares.

A venda foi negociada pela Metropolis Collectibles/Comic Connect, empresa com sede em Manhattan, que revelou que tanto o comprador como o proprietário do exemplar optaram por manter o anonimato.

Publicada em 1938 e vendida originalmente por 10 cêntimos, Action Comics Nº 1 era uma antologia de histórias sobre várias personagens, hoje em grande parte esquecidas. No entanto, o volume incluía também o primeiro relato da origem do Super-Homem, desde o seu nascimento num planeta moribundo até à sua chegada à Terra e à decisão de usar a sua força extraordinária "em benefício da humanidade".

A publicação marcou o nascimento do género dos super-heróis na banda desenhada. De acordo com Vincent Zurzolo, presidente da Metropolis Collectibles/Comic Connect, existem atualmente cerca de 100 cópias conhecidas do Action Comics Nº 1.

"Este exemplar está entre o ‘Santo Graal’ das bandas desenhadas. Sem o Super-Homem e a sua popularidade, não haveria Batman nem outras grandes lendas dos super-heróis", afirmou Zurzolo, sublinhando que a venda “pulveriza o recorde anterior”.

A história do exemplar contribuiu para a sua notoriedade. A banda desenhada foi roubada da casa de Nicolas Cage, em Los Angeles, no ano 2000, tendo sido recuperada apenas em 2011, quando um homem que adquiriu o conteúdo de um antigo armazém no sul da Califórnia a encontrou. A obra acabou por ser devolvida ao ator, que a tinha comprado em 1996 por 150 mil dólares.

Seis meses depois de a recuperar, Cage vendeu o exemplar em leilão por 2,2 milhões de dólares. Segundo Stephen Fishler, diretor-executivo da Metropolis Collectibles/Comic Connect, o período em que a banda desenhada esteve desaparecida teve um impacto decisivo na sua valorização.

"Durante esses 11 anos, o seu valor disparou. O ladrão acabou por fazer Nicolas Cage ganhar muito dinheiro ao roubá-la", afirmou Fishler, comparando o caso ao roubo da Mona Lisa do Museu do Louvre, em 1911.

"A recuperação da pintura transformou-a de uma grande obra de Da Vinci num ícone mundial. É isso que Action Comics Nº 1 representa hoje: um ícone da cultura pop americana", concluiu.