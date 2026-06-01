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A alteração entrou em vigor com o objetivo de tornar a análise das reclamações mais simples e mais rápida. A partir de agora, os clientes bancários que pretendam apresentar reclamações por via digital deverão recorrer ao Livro de Reclamações Eletrónico.

Segundo o Banco de Portugal, este canal permite um tratamento mais rápido das reclamações, uma vez que assegura o encaminhamento automático das queixas para as entidades reclamadas e prevê prazos de resposta mais curtos. Além disso, já era através deste meio que era submetida a maioria das reclamações apresentadas pelos clientes bancários.

Apesar da mudança no canal digital, mantêm-se disponíveis outras formas de apresentação de reclamações. Os clientes podem continuar a dirigir as suas reclamações diretamente ao Banco de Portugal por via postal ou nos respetivos postos de atendimento. Continua igualmente disponível a utilização do livro de reclamações em papel da entidade visada pela reclamação.

O Banco de Portugal sublinha que, independentemente do canal utilizado, todas as reclamações são recebidas e analisadas pela instituição, tal como já acontecia anteriormente.

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