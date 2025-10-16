Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As inscrições já estão abertas e decorrem até 31 de dezembro de 2025 através do site www.mestresdodinheiro.pt. Podem participar equipas de três a cinco alunos acompanhadas por um professor, sem limite para o número de grupos por escola. Cada docente pode ainda orientar mais do que uma equipa.

O concurso será composto por quatro fases eliminatórias:

“Aprendiz” e “Explorador”, com questionários online;

“Criador”, na qual as equipas terão de produzir um vídeo sobre um tema proposto pelo Banco de Portugal;

e a fase final, “Mestre”, que decorrerá presencialmente nas instalações do Banco de Portugal, onde as equipas finalistas prestarão provas perante um júri.

Haverá prémios monetários para a equipa vencedora, para as restantes quatro finalistas e para a escola com mais alunos a completar o primeiro questionário.

Com esta iniciativa, o Banco de Portugal pretende aproximar os jovens dos conceitos financeiros e económicos, estimulando a tomada de decisões responsáveis e a participação informada na sociedade.

Mais informações e materiais de apoio estão disponíveis no site oficial do concurso. Dúvidas podem ser enviadas por e-mail para mestresdodinheiro@bportugal.pt.

