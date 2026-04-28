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O supervisor bancário esclarece que a VeltoBank não está legalmente autorizada a desenvolver qualquer atividade financeira reservada às instituições de crédito e sociedades financeiras devidamente registadas e supervisionadas em território nacional.

O Banco de Portugal recorda que as atividades de receção de depósitos e de concessão de crédito estão expressamente reservadas, nos termos da lei, a entidades legalmente habilitadas, de acordo com o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. "O exercício destas funções por entidades não autorizadas constitui uma infração à legislação em vigor", salientam.

O regulador aconselha ainda os consumidores a consultarem a lista oficial das entidades autorizadas a receber depósitos e a conceder crédito, disponível no seu site institucional, antes de estabelecerem qualquer relação contratual ou financeira.

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