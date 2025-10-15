Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o alerta divulgado pelo Banco de Portugal, estas fraudes seguem um padrão comum: o contacto parte de alguém que se faz passar por uma entidade fiável ou por uma pessoa conhecida, apresentando uma situação credível e urgente que exige um pagamento imediato. Entre os exemplos mais frequentes estão notificações de falsas dívidas, taxas de entrega de encomendas ou multas com ameaças de consequências graves.

A estratégia baseia-se em provocar pressão emocional e sentido de urgência, levando a vítima a agir sem confirmar a informação. Em muitos casos, é indicado rapidamente o método de pagamento a utilizar, como referência Multibanco, transferência bancária, MB WAY ou links que imitam sites oficiais.

O Banco de Portugal recomenda que os consumidores desconfiem de pedidos urgentes e verifiquem sempre a origem da comunicação através dos canais oficiais das entidades envolvidas. As entidades legítimas, sublinha o alerta, não exigem pagamentos imediatos por SMS, e-mail ou WhatsApp.

Em caso de dúvida, o conselho é claro: não efetuar qualquer pagamento nem partilhar dados pessoais antes de confirmar a autenticidade do pedido. O Banco de Portugal lembra ainda que é possível confirmar o nome do destinatário em operações como o MB WAY antes de concluir a transação.

Quem suspeitar de uma burla ou detetar movimentos não autorizados na sua conta deve contactar de imediato o seu banco e denunciar a situação à PSP, GNR, PJ ou Ministério Público.

Mais informações e conselhos de segurança podem ser consultados no Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.