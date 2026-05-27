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O Banco Alimentar lançou um novo apelo à solidariedade dos portugueses para mais uma campanha de recolha de alimentos, que decorrerá presencialmente nos dias 30 e 31 de maio em mais de duas mil superfícies comerciais espalhadas pelo país.

A campanha envolve os 21 Bancos Alimentares existentes em Portugal e conta com a participação de cerca de 40 mil voluntários. Para contribuir, os cidadãos podem aceitar um saco do Banco Alimentar à entrada das lojas e entregar bens alimentares não perecíveis, como leite, conservas, massa, arroz, azeite, açúcar ou farinha, aos voluntários presentes à saída.

Os produtos recolhidos serão encaminhados para os armazéns regionais do Banco Alimentar, onde serão pesados, separados e acondicionados antes de serem distribuídos às entidades beneficiárias.

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, destacou a importância destas campanhas para angariar produtos básicos e mobilizar a sociedade, numa altura em que muitas famílias continuam a enfrentar dificuldades devido ao aumento do preço dos alimentos e da energia.

Segundo Isabel Jonet, os efeitos da atual instabilidade fazem-se sentir tanto nas famílias como nas instituições de solidariedade que as apoiam, referindo que a ajuda alimentar prestada em lares, creches, jardins de infância, apoio domiciliário e através de cabazes alimentares é essencial para muitas pessoas.

No ano passado, os 21 Bancos Alimentares apoiaram cerca de 370 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, em parceria com mais de 2.400 instituições sociais.

Além da recolha presencial, a campanha prossegue até 7 de junho através da modalidade “Ajuda Vale”, que permite a doação de produtos por meio de vales disponíveis nas caixas dos supermercados. Cada vale corresponde a um produto específico destinado ao Banco Alimentar.

Também é possível contribuir através do portal online alimentestaideia.pt, permitindo a participação de pessoas que não se possam deslocar aos supermercados ou que residam fora de Portugal.

O Banco Alimentar sublinha ainda o papel dos voluntários, dos doadores e das cadeias de distribuição parceiras, considerando que estas iniciativas representam uma rede de solidariedade e entreajuda no combate à pobreza alimentar.

Criado em Portugal em 1991, o Banco Alimentar tem como missão combater o desperdício alimentar e apoiar pessoas em situação de carência, em colaboração com instituições de solidariedade e com base no voluntariado. Atualmente existem 21 Bancos Alimentares no país, distribuídos por várias regiões do território nacional.

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