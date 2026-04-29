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Uma baleia-jubarte que esteve mais de cinco semanas encalhada em águas pouco profundas na costa alemã foi finalmente transportada numa barcaça para fora das águas do país, seguindo agora em direção ao Mar do Norte.

A baleia foi conduzida para dentro de uma barcaça cheia de água, numa missão financiada por dois empresários alemães. A operação ocorre após um longo período em que o animal permaneceu preso junto à ilha de Poel, no Mar Báltico.

De acordo com a BBC, especialistas em vida marinha têm-se distanciado da iniciativa. Um painel da Comissão Internacional Baleeira considerou que, embora bem-intencionados, os planos enfrentam sérias limitações, sublinhando que o animal parecia “severamente comprometido e improvável de sobreviver mesmo se fosse transferido para águas mais profundas”.

Apesar das dúvidas, os intervenientes no resgate celebraram o sucesso da operação. O ministro do ambiente do estado alemão de Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, tornou-se uma das figuras centrais do processo, classificando a operação como um exemplo do que pode ser feito na Alemanha. O governante afirmou ainda que, se tudo correr bem, a baleia deverá chegar ao Mar do Norte em dois dias, acrescentando que o animal aparentava estar bem e terá até “cantado durante a noite”.

O ambiente entre a equipa de resgate foi descrito como de euforia desde o momento em que a baleia entrou na barcaça. O coordenador técnico da missão, Felix Bohnsack, elogiou todos os envolvidos, desde as autoridades ambientais até à associação de salvamento marítimo DLRG, embora tenha alertado que a operação ainda não terminou.

Organizações de proteção da vida selvagem mantêm reservas quanto ao futuro do animal. A Whale and Dolphin Conservation (WDC) alertou que a baleia dificilmente terá hipótese de sobrevivência a longo prazo, referindo danos na pele provocados pela baixa salinidade das águas do Báltico e sublinhando a necessidade de recuperação total e capacidade de alimentação autónoma.

Também o Museu Oceanográfico Alemão alertou para o risco de afogamento devido ao estado de fraqueza do animal. Por outro lado, o biólogo marinho Fabian Ritter mostrou-se ligeiramente mais otimista, afirmando que a baleia demonstra “vontade de viver”, ainda que admita que este tipo de operação é sem precedentes e com resultados incertos.

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