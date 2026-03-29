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A baleia, com cerca de 10 metros de comprimento, foi observada este domingo em estado de fraqueza e aparente doença, mostrando dificuldades em encontrar o caminho de regresso ao oceano Atlântico, escreve o The Guardian. As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de 500 metros em redor do animal, permitindo-lhe descansar e, idealmente, recuperar forças para sair da zona por meios próprios.

Till Backhaus, ministro do Ambiente do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, explicou, numa conferência de imprensa realizada na cidade costeira de Wismar, que a decisão de não interferir diretamente se baseia na possibilidade de o animal conseguir libertar-se sozinho. Ainda assim, admitiu que a baleia apresenta sinais de debilidade e doença, havendo suspeitas de que possa ter sido ferida por uma rede de pesca.

A presença de baleias-jubarte no mar Báltico é invulgar, uma vez que esta espécie não é nativa da região. Especialistas acreditam que o animal, considerado jovem e possivelmente macho, poderá ter seguido um cardume de peixes ou ficado desorientado devido ao ruído de um submarino.

O cetáceo foi avistado pela primeira vez no Báltico a 3 de março e, na semana passada, foi reportado como estando preso num banco de areia. O alerta inicial foi dado por hóspedes de um hotel em Niendorf, que ouviram os seus sons graves e contactaram as autoridades.

As condições do mar Báltico são desfavoráveis à sobrevivência prolongada de baleias-jubarte, devido à menor salinidade da água e à ausência do tipo de alimento necessário à espécie.

A baleia, entretanto apelidada de “Timmy”, em referência à praia de Timmendorfer Strand, na baía de Wismar, chegou a conseguir soltar-se de um banco de areia na sexta-feira. Foi então acompanhada por uma flotilha de barcos, numa tentativa de a guiar através das águas alemãs e dinamarquesas rumo ao Atlântico. Contudo, acabou por ficar novamente presa noutro banco de areia.

Especialistas que acompanham a situação têm demonstrado crescente preocupação com o estado do animal. Stephanie Gross, do Instituto de Investigação da Vida Selvagem Terrestre e Aquática da Universidade de Medicina Veterinária de Hanôver, referiu que a baleia apresenta uma atividade significativamente reduzida. Segundo a investigadora, a frequência respiratória diminuiu consideravelmente, o animal não se move e não reage sequer à aproximação de embarcações.

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