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A BBC dá conta da morte de uma baleia-cinzenta juvenil no estado de Washington, nos Estados Unidos, depois de o animal ter nadado cerca de 32 quilómetros para o interior ao longo de um rio. A fome poderá ter estado na origem do desfecho.

O Cascadia Research Collective confirmou, através de uma publicação nas redes sociais no sábado, que a baleia avistada nos últimos dias no rio Willapa foi encontrada morta. A organização científica indicou ainda que está a avaliar as condições de segurança do local antes de avançar com um exame ao corpo do animal.

A baleia, um exemplar jovem carinhosamente apelidado de “Willapa Willy” pelos habitantes locais, foi vista pela primeira vez na quarta-feira anterior num braço norte do rio, situado a cerca de 233 quilómetros a sudoeste de Seattle. Na altura, os investigadores observaram que, apesar de apresentar sinais de magreza, o animal se comportava de forma considerada normal, não evidenciando ferimentos.

As equipas envolvidas chegaram a manifestar esperança de que a baleia conseguisse regressar ao oceano pelos seus próprios meios. No entanto, tal não veio a acontecer.

O caso agora relatado não é isolado. No início de abril, dois exemplares adultos foram encontrados mortos na zona de Ocean Shores, nas proximidades. Segundo o Cascadia Research Collective, ambos apresentavam sinais de subnutrição, sendo que um deles, um macho, evidenciava ainda traumatismos na cabeça compatíveis com uma colisão com uma embarcação.

As baleias-cinzentas realizam longas migrações sazonais ao longo da costa do Pacífico, deslocando-se para norte na primavera em direcção ao Árctico, onde se alimentam. Durante este percurso, consomem as reservas energéticas acumuladas, o que pode levá-las a procurar novas áreas de alimentação quando os recursos escasseiam.

Nos últimos anos, as populações de baleias-cinzentas no Pacífico oriental têm enfrentado dificuldades crescentes devido à diminuição da disponibilidade de alimento nos mares de Bering e Chukchi, ao largo do Alasca. Esta realidade tem contribuído para um cenário que os especialistas classificam como uma crise significativa para a espécie.

Além da escassez de alimento, estas baleias enfrentam outras ameaças ao longo das suas rotas migratórias, incluindo colisões com embarcações e o risco de ficarem presas em redes de pesca. Ainda assim, são uma presença frequente em actividades de observação de cetáceos e turismo ecológico na costa oeste da América do Norte.

As baleias-cinzentas podem atingir cerca de 15 metros de comprimento e pesar aproximadamente 40 toneladas. Tendem a deslocar-se sozinhas, sendo raras as ligações duradouras entre indivíduos.

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