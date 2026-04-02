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A corrida para a aquisição de uma participação na TAP Air Portugal avançou hoje para a fase decisiva, com a apresentação de ofertas não vinculativas por parte de Air France-KLM e Lufthansa, únicas a formalizarem propostas dentro do prazo definido pelo Governo português.

Já o grupo IAG, dono da Iberia e da British Airways, não apresentou qualquer oferta até às 17h00, possivelmente devido ao facto de a privatização não incluir a venda da maioria da empresa. O modelo definido pelo Governo prevê a alienação de até 44,9% do capital, com 5% reservado aos trabalhadores.

Próximos passos no processo de privatização

Concluída esta fase de ofertas não vinculativas, a Parpública terá 30 dias para elaborar um relatório detalhado sobre as candidaturas, que será submetido ao Governo.

O Conselho de Ministros selecionará, com base nesse relatório, as candidaturas consideradas mais adequadas e convidará os grupos escolhidos a apresentar propostas vinculativas num prazo máximo de 90 dias.

Após a apresentação das propostas vinculativas, a Parpública terá outros 30 dias para elaborar um relatório final, que servirá de base para a escolha da melhor proposta ou, se necessário, para iniciar negociações adicionais.

A fase final incluirá a convocação da assembleia-geral da TAP para aprovação das deliberações necessárias à concretização da privatização, bem como à implementação do plano industrial e estratégico acordado com o investidor selecionado.

Com estas etapas, o Governo português estima que a venda da TAP possa ficar concluída até ao verão de 2026, marcando um momento histórico na reestruturação da companhia aérea nacional e na sua integração em redes internacionais de transporte aéreo.

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