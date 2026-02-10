Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O cantor porto-riquenho, de 31 anos, deixou igualmente de seguir todas as contas com que interagia na rede social. Atualmente, o perfil, seguido por cerca de 53 milhões de pessoas, encontra-se vazio, apresentando apenas um link para o álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

A decisão gerou especulação entre os fãs, que rapidamente começaram a teorizar sobre os motivos do “desaparecimento” digital do artista. Alguns manifestaram preocupação, associando o gesto às críticas que Bad Bunny dirigiu à política migratória dos Estados Unidos e às reações negativas do presidente Donald Trump, que classificou o espetáculo como “uma afronta”.

Outros seguidores defendem que o cantor estará a preparar uma nova fase da sua carreira, uma vez que não é a primeira vez que apaga os conteúdos das suas redes sociais antes de novos projetos. Bad Bunny conquistou recentemente o Grammy de Álbum do Ano com "Debí Tirar Más Fotos", o primeiro disco integralmente em espanhol a vencer o principal prémio da Academia.

Durante o espetáculo do intervalo, Bad Bunny celebrou a cultura latina, misturando música, identidade, memória e posicionamento político. A atuação, que incluiu temas como “Tití Me Preguntó”, contou ainda com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin.

Em comunicado, a Apple Music, patrocinadora do espetáculo, referiu que o concerto gerou “uma interação sem precedentes” entre fãs de todo o mundo. De acordo com a plataforma, o número de ouvintes simultâneos de Bad Bunny aumentou significativamente após o intervalo, consolidando o momento como um dos mais comentados do ano. Também o Spotify registou um crescimento expressivo: as audições nos Estados Unidos subiram 470% e, a nível global, aumentaram 210%.

Além de Lady Gaga e Ricky Martin, a atuação contou ainda com a presença de figuras como Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle e Karol G.

