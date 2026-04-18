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De acordo com o The Guardian, a investigação foi conduzida pela investigadora sénior Elisabeth Zetland, da empresa de genealogia MyHeritage, que ao estudar a árvore genealógica de Mario Arnold Segale descobriu que o seu pai se chamava Luigi Segale, também conhecido por Louis após a imigração para os Estados Unidos.

Esta descoberta surge no contexto da curiosidade sobre as origens do nome da personagem Luigi, irmão do famoso Super Mario, criado pela Nintendo, cuja inspiração inicial para o protagonista Mario terá vindo de Mario Arnold Segale, um empresário imobiliário no estado de Washington que foi senhorio da Nintendo na década de 1980.

Até agora, pouco se sabia sobre a origem do nome de Luigi, sendo que Shigeru Miyamoto, criador da franquia, explicou que o primeiro jogo precisava de dois personagens semelhantes e que o nome Luigi foi escolhido por soar semelhante à palavra japonesa para “igual” ou “parecido”, existindo ainda teorias que apontam para uma pizzaria perto do escritório da Nintendo em Washington chamada Mario & Luigi’s.

A Nintendo não respondeu de imediato a pedidos de comentário do jornal britânico sobre se tinha conhecimento da ligação entre o nome de Luigi e o pai de Mario Segale, enquanto a investigação de Zetland foi motivada pela recente estreia do filme The Super Mario Galaxy Movie, que tem dominado as bilheteiras desde o início de abril.

Os registos históricos mostram que Luigi Maria Segale nasceu em 1886 em Favale di Malvaro, perto de Génova, numa família de pedreiros, tendo emigrado em 1909 com o irmão Giuseppe a bordo do navio Prinzess Irene para Ellis Island, antes de se fixar em Tukwila, Washington.

Serviu nas forças armadas dos EUA a partir de 1918 durante a Primeira Guerra Mundial e tornou-se agricultor independente, num percurso semelhante ao de milhões de imigrantes italianos. Em 1940, registos de censo mostram a família a cultivar tomate, alface e cebola para venda nos mercados de Seattle.

Em 1946, Mario Segale celebrou o 12.º aniversário com uma refeição de estilo liguriano, bolo caseiro e música de acordeão, num contexto de prosperidade após a Segunda Guerra Mundial e da compra de uma nova casa em Seattle, referido na La Gazzetta Italiana local.

Mario Arnold Segale tornou-se empresário de construção e imobiliário e teve a Nintendo entre os seus inquilinos, episódio associado à origem do nome Super Mario após um confronto por renda em atraso, segundo o livro Game Over de David Sheff.

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