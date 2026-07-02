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O nível mais grave da escala meteorológica está hoje ativo em Portalegre, Évora e Beja, bem como em Lisboa e Santarém, embora nestes dois últimos o alerta passe a laranja na noite de sexta-feira.

Na sexta-feira, o aviso vermelho estende-se a 10 distritos, incluindo Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja, mantendo-se em vigor até às 6h00 de domingo.

O instituto alerta para temperaturas máximas que podem atingir os 44 graus Celsius, com mínimas elevadas entre os 24 e os 28 graus, dificultando o arrefecimento noturno.

O agravamento das condições meteorológicas ocorre num contexto de persistência de tempo muito quente e seco, aumentando o risco para a saúde pública e a pressão sobre serviços de emergência.

Perante o cenário, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reforçou recomendações dirigidas às autarquias, defendendo a criação de espaços de abrigo temporário, o reforço da sinalização de pessoas vulneráveis e o aumento da vigilância comunitária.

As autoridades apelam ainda à adaptação de horários de trabalho ao ar livre, ao reforço de zonas de sombra e ao alargamento do acesso a espaços climatizados e de apoio à população.

Os serviços de saúde mantêm os planos de contingência ativados, enquanto as entidades de proteção civil permanecem em estado de alerta reforçado devido ao risco associado às temperaturas extremas.

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