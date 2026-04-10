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A Europa pode enfrentar uma escassez de combustível para aviação dentro de três semanas caso o Estreito de Ormuz não reabra, alertou o Conselho Internacional de Aeroportos - Europa (ACI Europe), numa altura crítica para o arranque da época turística de verão.

Segundo a BBC, numa carta enviada à Comissão Europeia, o diretor-geral da ACI Europe, Olivier Jankovec, advertiu que, sem a reabertura do Estreito de Ormuz “de forma significativa e estável”, a escassez de combustível poderá tornar-se uma realidade sistémica na União Europeia em poucas semanas.

“A situação pode perturbar gravemente as operações aeroportuárias e a conectividade aérea, com impactos económicos severos para as comunidades e para a Europa”, escreve.

O impacto já se faz sentir em várias companhias aéreas reduziram voos e aumentaram tarifas, antecipando dificuldades no acesso ao combustível. Ao mesmo tempo, o preço de referência do combustível de aviação na Europa atingiu um máximo histórico de 1.838 dólares por tonelada, mais do dobro face aos níveis registados antes do início do conflito.

A ACI Europe considera que os aeroportos mais pequenos são particularmente vulneráveis, alertando que infraestruturas com menos de um milhão de passageiros anuais já enfrentam dificuldades financeiras que poderão ser agravadas por esta crise.

Perante este cenário, a organização apela a uma intervenção urgente da União Europeia, defendendo medidas como a compra conjunta de combustível, o levantamento temporário de restrições à importação e um reforço do apoio aos combustíveis sustentáveis para a aviação.

O alerta levanta preocupações quanto ao impacto na época alta do turismo, com risco de cancelamentos de voos e férias caso a situação se prolongue. Apesar de um cessar-fogo recentemente anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, os preços do petróleo continuam elevados e persistem dúvidas sobre a estabilidade da trégua.