O dia ficou marcado por uma escalada significativa do conflito entre os Estados Unidos e o Irão, após a confirmação do abate de uma aeronave militar norte-americana em território iraniano — um episódio sem precedentes desde o início da guerra.

Fontes oficiais norte-americanas confirmaram à CNN que um caça dos EUA foi abatido sobre o Irão. Na sequência do incidente, Washington iniciou operações de busca e salvamento para localizar a tripulação, cujo paradeiro permanece desconhecido. Vídeos geolocalizados pela CNN mostram aeronaves e helicópteros militares a voar a baixa altitude na província de Khuzistão, indiciando tentativas de resgate em curso.

Do lado iraniano, as autoridades afirmaram que as buscas pelos pilotos “não tiveram sucesso até ao momento” e anunciaram a oferta de recompensas pela captura de “pilotos inimigos”, numa clara intensificação da retórica de guerra. Meios de comunicação estatais divulgaram ainda imagens do que alegam ser destroços de um avião norte-americano, com especialistas a admitirem que os fragmentos poderão corresponder a um caça F-15, embora Teerão afirme ter abatido um F-35 — versão não confirmada pelos EUA.

O incidente ocorre num contexto em que responsáveis da administração do presidente Donald Trump têm reiterado publicamente a superioridade aérea norte-americana, com o próprio chefe de Estado a afirmar, nas últimas semanas, que a guerra estaria “essencialmente ganha”.

Este é o primeiro caso confirmado de um avião militar dos EUA abatido sobre o Irão durante o conflito, contrastando com episódios anteriores ocorridos fora do território iraniano, incluindo incidentes de fogo amigo. O acontecimento aumenta substancialmente o risco de uma escalada militar direta e prolongada, com potenciais repercussões regionais e globais.