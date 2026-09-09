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“O avião dele quase foi atingido por um drone durante a descolagem na Moldova. Esta é a realidade em que ele vive”, afirmou Jonas Gahr Store à televisão pública norueguesa NRK.

O incidente ocorreu nesta noite de terça-feira quando Zelensky se dirigia à capital norueguesa para participar nas cerimónias fúnebres do rei Harald V.

As autoridades norueguesas estão agora a investigar o incidente para determinar a origem e as circunstâncias em que o drone se encontrava nas proximidades da rota do avião de Zelensky.

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