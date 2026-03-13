Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Centcom indicou que "as operações de resgate estão em curso", acrescentando que outra aeronave envolvida no incidente conseguiu aterrar em segurança. Não foram, para já, divulgadas informações sobre vítimas ou sobre as causas técnicas do acidente.

De acordo com o comando militar, o acidente ocorreu em "espaço aéreo amigo" no âmbito da Operação Epic Fury, durante a qual os Estados Unidos e Israel têm conduzido ataques contra o Irão.

As autoridades norte-americanas sublinham que o incidente não está relacionado com qualquer ação hostil e que será aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do despiste do avião de reabastecimento em voo.

