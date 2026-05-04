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A aeronave tinha descolado do Aeroporto da Pampulha às 12h16 locais (16h16 em Portugal Continental). Pouco depois, caiu no parque de estacionamento de um prédio, atingindo a estrutura entre o terceiro e o quarto andares, na caixa de escadas.

De acordo com um porta-voz dos bombeiros, o impacto não atingiu diretamente apartamentos habitados. “Se tivesse embatido nas laterais, poderia ter atingido residências ocupadas. A aeronave acabou projetada para dentro da caixa de escadas, sem entrar nos apartamentos”, explicou.

As autoridades confirmaram que seguiam a bordo cinco ocupantes. O piloto chegou a comunicar à torre de controlo dificuldades durante a descolagem, momentos antes do acidente.

Segundo o registo da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião não tinha autorização para operar como táxi aéreo, pelo que não podia ser utilizado para transporte comercial de passageiros ou carga mediante pagamento.

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