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“Estamos a trabalhar em colaboração com os responsáveis e as autoridades locais para entender exatamente o que aconteceu”, afirmou Kelly Nantel, porta-voz da Amazon, num comunicado no X. “Agora, a nossa prioridade absoluta é a segurança, o bem-estar e o cuidado de todos os envolvidos. Estamos a fazer tudo o que podemos para apoiar os afetados”, acrescentou Kelly Nantel.

O The Washington Post indica que, entre as possíveis causas do acidente, os investigadores estão a considerar se o avião terá percorrido uma distância demasiado longa antes de tocar no solo, uma vez que a zona de aterragem se situa nos primeira 914 metros de uma pista. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o avião sobrevoou o aeroporto durante um longo período e que outra possibilidade poderá ser o facto de o trem de aterragem não ter sido ativado a tempo.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), o incidente aconteceu por volta das 14h00 (19h00 em Lisboa), após o pouso no Aeroporto Internacional de Miami.

O avião de carga, que partiu do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico, saiu da pista e atingiu vários carros na estrada do lado de fora do aeroporto. Segundo a BBC, a aeronave pegou fogo e estiveram mais de 60 bombeiros no local.

O acidente obrigou ao encerramento do Aeroporto Internacional de Miami. Mais de 160 voos foram cancelados e quase 325 sofreram atrasos até ao final do dia de ontem.