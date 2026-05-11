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O incidente ocorreu pouco depois da aterragem do Airbus A330 da companhia aérea turca, vindo de Istambul, quando um incêndio começou no pneu traseiro da aeronave enquanto esta se encontrava na pista.

De acordo com Gyanendra Bhul, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, os passageiros e a tripulação foram retirados através das saídas de emergência, sem que se registassem vítimas.

“O incêndio foi extinto e o avião foi rebocado para a via de circulação. A aeronave permanece imobilizada”, afirmou o responsável à agência Reuters.

As operações no aeroporto internacional de Tribhuvan estiveram suspensas durante cerca de uma hora, enquanto as equipas de emergência controlavam a situação e garantiam a segurança da área.

A Turkish Airlines confirmou que foi observado fumo no sistema de aterragem durante o pouso da aeronave, acrescentando que foram iniciadas inspeções técnicas.

Numa publicação na rede social X, Yahya Ustun, vice-presidente sénior da companhia aérea, indicou que as primeiras avaliações apontam para “uma falha técnica num tubo hidráulico” como possível origem do incidente.

A companhia aérea informou ainda que foi programado um voo adicional para assegurar o regresso dos passageiros.