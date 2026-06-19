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Os "flaps" são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.

Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19.25 horas e aterragem ocorreu pelas 19.50 horas, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O avião fez a ligação entre Paris e Porto.

A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houver ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.

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