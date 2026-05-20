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Segundo o jornal Corriere della Sera, citado pela CM Jornal, o avião, um Airbus A320 que se dirigia em Lisboa, atingiu a pista às 11h41 desta terça-feira, tendo voltado a pousar no aeroporto alguns minutos depois.

Em comunicado, a Agência Nacional Italiana para a Segurança de Voo explicou que o avião descolou de forma anormal, raspando uma parte da pista durante alguns segundos, não se sabendo ainda o que causou o incidente. A agência enviou de seguida um perito para investigar as causas.

O jornal conta que logo após a descolagem o avião virou à direita, pediu à torre de controlo para voltar por precaução e às 11h50 começou o percurso para queimar o excesso de combustível, até às 12h33, quando começou a descida de novo em relação ao mesmo aeroporto. Acabou por pousar em segurança às 12h40, sem relatos de feridos entre as pessoas que viajavam no avião.

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