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Segundo a CNN, um avião da TAP aterrou de emergência este domingo no aeroporto de Orly, em Paris, devido a um episódio de 'fumes' na cabine.

A aeronave descolou do aeroporto de Lisboa às 18h34 em direção a Frankfurt, na Alemanha, e divergiu para o aeroporto de Orly, onde aterrou às 20h44.

Estas ocorrências com cheiros intensos ou desagradáveis a bordo podem dever-se a odores no sistema de ventilação (líquido anticongelante, falha elétrica ou na ventilação, óleo de motor ou combustível, entre outros) ou itens na cabine/cockpit (bagagem de mão, produtos de limpeza, desinfetantes ou produtos de desinsetização).

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