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Um avião da Qantas que fazia a ligação entre Queenstown, na Nova Zelândia, e Sydney, na Austrália, foi obrigado a realizar uma aterragem prioritária em Christchurch depois de ter sido detetado um problema suspeito num dos motores, conta o The Guardian.

O incidente aconteceu na tarde de sábado, pouco depois da descolagem. O Boeing 737 encontrava-se a ganhar altitude sobre as cordilheiras montanhosas da Ilha Sul da Nova Zelândia quando um estrondo abalou a cabine.

De acordo com o relato de uma passageira citado pelo jornal britânico, um passageiro sentado junto à asa esquerda gritou que o motor estava em chamas. Pouco depois, as luzes da cabine começaram a piscar.

O voo QF122 continuou a subir e acabou por prosseguir até Christchurch, onde realizou uma aterragem de emergência. Segundo dados da FlightAware, o Boeing 737 aterrou cerca de 52 minutos depois da descolagem, pouco antes das 17h00, hora local.

A causa do incidente ainda não foi determinada. A Qantas enviou, no domingo, dois engenheiros para Christchurch para investigar o que aconteceu.

Apesar do problema, os dois motores terão permanecido em funcionamento durante toda a viagem.

Um porta-voz da Qantas confirmou que a aeronave terá sofrido um problema num dos motores e garantiu que seriam tomadas medidas para apoiar os passageiros afetados.

Os passageiros afetados foram instalados num hotel próximo do aeroporto internacional de Christchurch e posteriormente colocados num voo gratuito para Sydney, este domingo.

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