Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação baseia-se em dados recolhidos de forma sistemática ao longo de 12 anos numa floresta da região de Coimbra. A equipa, composta por investigadores das universidades de Coimbra, Porto (Associação BIOPOLIS) e Córdoba, na Argentina, analisou de que forma a composição nutricional e energética dos frutos, bem como a densidade das plantas na envolvente, influenciam as escolhas alimentares das aves e o seu papel na dispersão de sementes.

Os resultados, publicados esta quarta-feira na revista científica Current Biology, mostram que as aves frugívoras tendem a preferir frutos raros, sobretudo aqueles cujas características nutricionais se distinguem dos frutos disponíveis na área. O estudo revela ainda que as plantas beneficiam da proximidade de outras espécies frutíferas, uma vez que essa concentração atrai mais aves dispersoras de sementes para a mesma área.

"Esta preferência que as aves têm para comer frutos raros e dispersar as suas sementes mostra a importância das interações entre as espécies para a diversidade das plantas", sublinha Guadalupe Peralta, primeira autora do estudo e investigadora do Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET), da Universidad Nacional de Córdoba.

De acordo com os investigadores, esta é a primeira evidência empírica de que a tendência das aves para diversificarem a sua dieta, complementando-a com nutrientes provenientes de frutos raros, constitui um mecanismo fundamental para favorecer a dispersão de sementes de espécies localmente menos abundantes. Este processo contribui, assim, para a manutenção da biodiversidade vegetal à escala regional.

Para Ruben Heleno, professor do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC e investigador do CFE, os resultados do estudo revelam um papel inesperado das aves nos ecossistemas. "É extraordinário que o simples facto de as aves tentarem diversificar a sua dieta, consumindo os frutos mais raros e estranhos que encontram, ajude essas plantas a não serem eliminadas por outras mais comuns e competitivas", afirma. "Num certo sentido, isto faz das aves as defensoras dos fracos e oprimidos na natureza e zeladoras da biodiversidade."