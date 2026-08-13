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A Avenida dos Aliados prepara-se para receber a chegada da 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. A décima e derradeira etapa da prova liga a Maia ao Porto, num percurso de 124 quilómetros, com chegada prevista para as 17h17.

A partida está marcada para as 13h10, junto à Câmara Municipal da Maia. Ao longo do percurso, os ciclistas vão passar por pontes sobre o Douro e por ruas históricas do Porto, num trajeto com sucessivas mudanças de ritmo e uma exigência técnica que, segundo a organização, afasta a ideia de uma tradicional chegada tranquila ao sprint.

No concelho do Porto, a prova começa na freguesia do Bonfim e terá uma primeira passagem pela meta. O percurso segue depois por Vila Nova de Gaia, com os atletas a repetirem o trajeto entre os dois municípios. Antes da chegada final, os ciclistas vão passar três vezes pela meta.

A passagem da Volta a Portugal pela cidade vai provocar vários condicionamentos de trânsito. Durante os períodos de corte total das vias por onde decorre a prova, serão desativadas as paragens para tomada e largada de passageiros da STCP e dos operadores interurbanos, bem como as praças de táxi localizadas nesses arruamentos e nas vias de acesso que possam ficar condicionadas.

A Polícia de Segurança Pública informa ainda que serão garantidos três locais de atravessamento do percurso: no topo e no fundo da Rua de São João, em frente à Estação de São Bento e na Rua Fernandes Tomás, junto à Capela das Almas.

As autoridades recomendam que, caso seja necessário, os automobilistas retirem as suas viaturas para uma rua não interditada no dia e horários dos condicionamentos, de forma a minimizar os incómodos provocados pelos cortes de trânsito.

Os condicionamentos de trânsito podem ser consultados em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município.

A 87.ª Volta a Portugal decorre entre 5 e 16 de agosto, num total de 1.388 quilómetros. A prova teve início em Lisboa e atravessa 71 municípios, incluindo uma passagem por Espanha.

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