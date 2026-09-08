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A imagem, captada pelo 24notícias, mostra a água acumulada na via, numa ocorrência que está a ser averiguada pela Junta de Freguesia de Arroios.

Contactada inicialmente pelo 24notícias, a Junta de Freguesia de Arroios confirmou que estava também, naquele momento, a receber uma imagem da situação e que iria investigar as causas da acumulação de água.

Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa confirmou ao 24notícias que a ocorrência teve origem numa rutura de uma conduta da EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres.

A água, de tonalidade amarelada e com aspeto turvo, acumulou-se na via, numa zona da Avenida Almirante Reis.

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