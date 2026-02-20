Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As diversas ameaças de bomba levaram as autoridades francesas a evacuar vários estabelecimentos de Paris, como a Torre Montparnasse e o Sciences Po Parus, segundo o jornal francês Le Fígaro, por volta as 18h locais.

Embora também tenha sido feita referência à Torre Eiffel, o monumento não chegou a ser evacuado.

Para além da evacuação, as autoridades mobilizaram operacionais para pontos estratégicos da cidade francesa.

