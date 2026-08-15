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De acordo com a RTP, que cita a agência espanhola EFE, o incidente aconteceu numa zona montanhosa nos arredores da cidade fronteiriça de Fnideq, Castillejos em castelhano, a sudoeste de Ceuta.

Após publicações nas redes sociais a apelar para uma nova entrada em Ceuta este sábado, Espanha e Marrocos reforçaram o dispositivo de segurança para impedir uma chegada massiva de migrantes.

O incidente acontece depois de, no final de julho, cerca de 72.000 pessoas terem entrado a nado em Ceuta em menos de 24 horas. A entrada em massa provocou, pelo menos 82 mortes, e gerou o caos na pequena cidade espanhola que, de acordo com o governo espanhol, tinha 83.595 habitantes em 2025.

O governo de Pedro Sánchez estimou, na quinta-feira, que havia cerca de 5.000 migrantes ainda em Ceuta. O executivo espanhol já garantiu que todas as pessoas em situação irregular vão regressar “com a maior brevidade”.