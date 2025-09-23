Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa está a investigação do processo de atribuição por, parte da TAP, de uma indemnização de 500 mil euros à vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da companhia aérea, Alexandra Reis, autorizada por Pedro Nuno Santos (que tutelava a TAP) e pelo seu braço direito à data, o secretário de Estado Hugo Mendes, na sequência da sua cessação de funções.

Segundo o Observador, o antigo secretário-geral do Partido Socialista também está a ser investigado, existindo fortes indícios de que foram violadas diversas disposições legais. Os seus ex-chefes de gabinetes também estão sob investigação, mas nenhum destes visados pela investigação está a ser alvo de buscas. Estão a ser investigados emails e outro tipo de comunicação eletrónica trocada entre Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e os seus ex-chefes de gabinete sobre o tema da indemnização.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, levou a buscas nas instalações da TAP, num escritório de advogados situado na capital e também à análise de equipamentos informáticos da Secretaria-Geral do Governo, segundo uma nota enviada pela Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), confirmou a realização de três mandados de busca e apreensão e de pesquisa informática nas. instalações da companhia aérea, "bem como pesquisas em equipamentos informáticos da Secretaria-Geral do Governo, no âmbito de um processo em que se investiga a prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder".

A transportadora aérea nacional confirmou ao 24notícias, mas adianta que "a TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações".

Nas diligências da PJ participam 20 inspetores e especialistas de polícia cientifica, bem como procuradores da República e um juiz de instrução, refere a Procuradoria Geral da República.

Em menos de três anos, a TAP já foi submetida a mais investigações como resultado do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à então administradora Alexandra Reis pela sua saída da companhia.

O que implica o caso TAP?

O processo que envolve o pagamento da indemnização a Alexandra Reis tornou-se um dos episódios mais polémicos na gestão recente da TAP. A situação foi analisada por uma comissão parlamentar de inquérito e alvo de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que considerou o pagamento ilegal, por violar o regime aplicável aos gestores públicos.

Face às conclusões da auditoria, Alexandra Reis acabou por devolver parte da compensação financeira recebida à saída da companhia aérea.

As consequências da polémica alastraram-se ao topo da gestão da empresa: Christine Ourmières-Widener, então presidente executiva da TAP, e Manuel Beja, presidente do conselho de administração, foram afastados pelo Governo com justa causa. A antiga CEO, no entanto, avançou com um processo judicial contra a TAP, reclamando uma indemnização de 5,9 milhões de euros, alegando que apenas seguiu orientações jurídicas internas no processo que levou à atribuição da indemnização.

Segundo a sua versão, a decisão seguiu conselhos do departamento jurídico da empresa e terá ignorado o enquadramento legal específico imposto desde que o Estado passou a deter a totalidade do capital da transportadora aérea, em 2020.

O caso teve também impacto político de relevo: Pedro Nuno Santos, então ministro das Infraestruturas, e o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, apresentaram a demissão após ser tornada pública a sua participação na autorização do pagamento da compensação a Alexandra Reis, sem conhecimento prévio do Ministério das Finanças.

Embora a saída da gestora tenha sido anunciada em maio de 2022, só meses mais tarde foi revelado que esta tinha recebido uma indemnização significativa. A decisão terá sido tomada pela administração da TAP, com acompanhamento do Ministério das Infraestruturas, mas sem comunicação à tutela financeira.

A investigação conduzida pelo Parlamento, em 2023, resultou num relatório com conclusões que foram encaminhadas para o Ministério Público. Paralelamente, foi anunciada a abertura de um inquérito judicial, cujas diligências mais recentes ocorreram esta semana, coincidindo com a publicação do caderno de encargos para a futura privatização da TAP.

