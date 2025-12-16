Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nick Reiner, filho do realizador de Hollywood Rob Reiner e da produtora Michele Singer Reiner, foi detido em Los Angeles sob suspeita de ser responsável pela morte dos pais, revelou a polícia local. O jovem de 32 anos encontra-se detido sem direito a fiança.

Segundo a polícia, citada pela CNN, Nick foi detido no domingo à noite, algumas horas depois de a irmã ter descoberto os pais mortos dentro da residência familiar em Brentwood.

Na véspera, o casal e o filho tinham participado numa festa na casa do comediante Conan O’Brien, em Los Angeles. Durante a festa, Nick Reiner foi visto a discutir com o pai, embora não esteja claro se a altercação terá qualquer ligação com o que veio a suceder.

Rob e Michele Reiner tinham três filhos biológicos: Jake, o mais velho; Nick, o filho do meio; e Romy, a mais nova. Rob Reiner também adotou e criou a filha de uma ex-mulher, Penny Marshall, chamada Tracy, que expressou o seu choque à NBC News: “Venho da melhor família de sempre. Não sei o que dizer. Estou em choque”, afirmou.

Contudo, por detrás das câmaras, a família enfrentava dificuldades para lidar com os problemas de dependência de Nick. O próprio jovem já admitiu ter passado por várias estadias em centros de reabilitação e, por vezes, ter estado sem-abrigo. Em 2018, num episódio do podcast Dopey, sobre a recuperação de dependências, Nick contou que entrou na primeira reabilitação aos 15 anos e que ao longo dos anos aprendeu a manipular o sistema: mantinha-se sóbrio tempo suficiente para poder regressar a casa e depois retomava o consumo.

Nick descreveu também episódios de raiva e destruição em casa dos pais enquanto estava sob efeito de drogas, o que acabava por conduzir a novas estadias em centros de reabilitação.

Em 2015, Nick Reiner co-escreveu o filme Being Charlie, inspirado nas suas experiências com a dependência, com realização de Rob Reiner. Durante a promoção do filme, pai e filho discutiam publicamente como Nick utilizou as próprias experiências para desenvolver o enredo.

Rob Reiner, por sua vez, descreveu a criação do filme como “a coisa mais pessoal que alguma vez fiz” e sublinhou a importância de compreender profundamente as experiências do filho. Durante entrevistas, referiu que a comédia ajudou Nick a enfrentar a realidade da reabilitação, transformando momentos difíceis em experiências que poderiam ser partilhadas de forma leve e reflexiva.

O que se sabe sobre a morte de Rob Reiner e Michele Singer Reiner

O realizador, produtor e ator norte-americano Rob Reiner e a mulher, Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos na sua residência em Los Angeles, no domingo, 14 de dezembro.

De acordo com fontes citadas pela revista People, o autor do crime terá sido o filho do casal, Nick Reiner. Contudo, as autoridades ainda não revelaram detalhes sobre a forma como os pais morreram ou de que modo se determinou a responsabilidade do filho.

Segundo a People, os serviços de emergência foram chamados à habitação por volta das 15h30 locais para prestar assistência médica. À chegada, os bombeiros de Los Angeles encontraram “um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos já sem vida”.

einer foi por muito tempo um dos realizadores mais prolíficos de Hollywood, e o trabalho inclui alguns dos filmes mais memoráveis das décadas de 1980 e 1990, incluindo This is Spinal Tap (Isto É Spinal Tap), A Few Good Men (Uma questão de honra), When Harry Met Sally (Um amor inevitável) e The Princess Bride (A princesa prometida).

Nascido em 1947, no Bronx, em Nova Iorque, era filho do humorista Carl Reiner e da atriz e cantora Estelle Lebost. Rob Reiner e Michele Singer conheceram-se durante as filmagens de When Harry Met Sally e casaram-se em 1989, tendo tido três filhos. Antes disso, Reiner foi casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, que morreu em 2018.

