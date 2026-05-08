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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, realizou uma ação de fiscalização com o apoio de várias entidades na União de Freguesias de Massamá – Monte Abraão.

Num estabelecimento de restauração, foram detetados um alojamento ilegal de trabalhadores, o controlo de cidadãos estrangeiros residentes no local, diversas infrações tributárias, bem como más condições de armazenamento de produtos alimentares e falta de higiene.

No decurso da operação foi emitida uma notificação para abandono voluntário do território nacional. Foram ainda apreendidos e destinados a destruição 24 quilogramas de produtos alimentares impróprios para consumo.

As autoridades identificaram igualmente irregularidades nas licenças em uso, consideradas inadequadas para a atividade exercida, situação que poderá levar à sua suspensão.

A operação envolveu elementos da Brigada de Fiscalização Policial da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, com o apoio do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço da PSP, da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Departamento de Saúde Pública e Bem Estar Animal da Câmara Municipal de Sintra, da Polícia Municipal de Sintra, da Divisão de Fiscalização Municipal e Urbana de Sintra e da Autoridade de Saúde Local da Unidade de Saúde Pública de Amadora/Sintra.

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