Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem morto pelas autoridades depois de ter invadido o resort de Donald Trump em Mar-a-Lago foi identificado como Austin Tucker Martin, de 21 anos, natural da Carolina do Norte, diz o The Guardian. O incidente ocorreu cerca da 1h30 de domingo, quando Martin entrou no perímetro de segurança da propriedade com uma caçadeira.

Martin foi confrontado por agentes do United States Secret Service e por um adjunto do xerife local já dentro da área protegida de Mar-a-Lago. Terá sido abatido depois de ter levantado a arma e assumido posição de disparo.

A investigação do FBI está agora centrada nos seus movimentos e nas possíveis motivações que o levaram a deslocar-se até à Florida. Martin, que tinha terminado recentemente o ensino secundário, terá conduzido desde a sua residência na Carolina do Norte até à Florida na tarde de sábado, adquirindo a arma durante o percurso.

Segundo o The New York Times, no ano passado, o jovem criou a sua própria empresa, Fresh Sky Illustrations, dedicada à produção de desenhos originais de campos de golfe, comercializados em lojas de recordações desses espaços e através de encomendas.

Entretanto, o site TMZ avançou que Martin se teria tornado crescentemente obcecado com os chamados ficheiros de Jeffrey Epstein, divulgados recentemente no âmbito do processo judicial contra o financeiro e agressor sexual condenado, que foi amigo de Trump e de outras figuras influentes.

Martin era natural de Cameron, na Carolina do Norte. Familiares descreveram-no como uma pessoa reservada e, de um modo geral, contrária ao uso de armas de fogo. Um primo, Braeden Fields, afirmou à Associated Press que a família era apoiante de Trump, mas que o jovem evitava falar de política.

Fields referiu ainda que o primo enviava regularmente uma parte do seu salário mensal para instituições de caridade, confessando dificuldade em compreender o que aconteceu no domingo.

A família terá dado o alerta para o seu desaparecimento durante o fim de semana, publicando mensagens no Facebook a indicar que estava desaparecido. Um relatório de pessoa desaparecida foi inserido numa base de dados nacional depois de o gabinete do xerife do condado de Moore, na Carolina do Norte, ter recebido uma comunicação de um familiar na manhã de domingo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.