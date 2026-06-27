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De acordo com o Público, que cita a Reuters, as autoridades chinesas revelaram que “um avião ligeiro desportivo monomotor de dois lugares colidiu com um arranha-céus ao sobrevoar a zona da terceira estrada circular em Chaoyang às 17h55 [10h55 em Portugal] de 26 de junho ”.

Estas informações foram divulgadas depois de a China ser acusada de tentar ocultar o incidente. A CNN noticiou que todas as imagens e referências ao acidente foram apagadas das redes sociais chinesas.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Os danos na Torre CITIC, conhecida como China Zun e que tem 528 metros de altura, foram tapados com placas de madeira.

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