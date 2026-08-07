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O alegado autor do ataque armado que provocou cinco mortos numa escola secundária na província tailandesa de Nonthaburi matou primeiro os próprios avós, utilizando uma pistola pertencente ao avô, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.

Segundo a polícia tailandesa, o adolescente, identificado por meios de comunicação locais como tendo cerca de 15 anos, matou os avós na residência da família antes de seguir para a escola secundária onde estudava.

Já no estabelecimento de ensino, abriu fogo sobre alunos e professores, provocando a morte de cinco pessoas.

As autoridades confirmaram ainda que o jovem morreu após o ataque, sem esclarecer se foi abatido pela polícia ou se suicidou.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, classificou o ataque como um "incidente terrível". "Isto nunca deveria ter acontecido", afirmou a partir da sede do Governo. Confirmou também mais de 30 feridos, nove em estado crítico.

O chefe do Executivo acrescentou que o país mantém restrições à posse de armas de fogo, embora o episódio tenha reacendido o debate sobre o acesso a armamento por menores.

Fotografias divulgadas pela comunicação social local mostram o suspeito vestido com uniforme escolar e uma mochila preta, enquanto vários cartuchos de munições permaneciam espalhados pelo chão da escola.

Uma aluna, identificada como Pawarisa Maylissa, descreveu os momentos vividos durante o ataque. "Ouvi imensos tiros, muito fortes, porque parecia que o atirador estava no andar logo acima. Conseguia até ouvir os cartuchos a bater no chão e o barulho do metal", relatou.

A estudante afirmou ainda que não conhecia o suspeito, mas sabia que era mais novo do que ela. "Não consigo acreditar que uma criança como ele tenha tido acesso a uma arma", acrescentou.

(Notícia atualizada às 13h53)

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