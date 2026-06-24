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A Polícia Judiciária (PJ) coordenou a Operação “Azul 2.0”, desenvolvida em colaboração com o Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos (MAOC-N) e a FRONTEX, com o apoio da Europol. A operação culminou no desmantelamento de uma rota de tráfico de cocaína utilizada para transportar droga da América Latina para a Europa através do Oceano Atlântico.

Durante a fase operacional foram mobilizados meios marítimos em diferentes zonas do Atlântico com o objetivo de detetar, monitorizar e intercetar embarcações suspeitas envolvidas no transporte de cocaína. As ações concentraram-se no corredor do Atlântico Oriental, entre as Ilhas Canárias e os arquipélagos portugueses da Madeira e dos Açores.

Segundo a PJ, a operação foi desencadeada após a identificação deste método de atuação, desenvolvido em parceria com os países participantes no MAOC-N, que têm reforçado a coordenação marítima e a cooperação operacional para combater o tráfico internacional de droga.

No balanço da operação, as autoridades registaram a apreensão de mais de 465 quilogramas de cocaína e mais de 42 quilogramas de haxixe. Foram ainda detidas três pessoas, apreendidas duas embarcações de alta velocidade, uma embarcação adicional e 800 litros de combustível. Ao todo, foram inspecionadas seis embarcações.

As autoridades consideram que a operação representou um golpe significativo na denominada “Autoestrada da Cocaína”, expressão utilizada para descrever o corredor atlântico cada vez mais usado pelas redes criminosas para introduzir cocaína na Europa.

De acordo com a informação divulgada, as organizações criminosas recorrem cada vez mais ao transporte marítimo para reduzir a exposição à ação das autoridades nos grandes portos. O esquema envolve várias etapas, começando com embarcações-mãe que recolhem a droga na América Latina e a transportam para águas internacionais. A carga é depois transferida em alto-mar para embarcações de alta velocidade capazes de percorrer longas distâncias, sendo posteriormente transbordada para embarcações mais pequenas ou descarregada diretamente em praias e zonas costeiras remotas.

Este modelo, segundo a PJ, permite fragmentar o risco por diferentes embarcações e tripulações.

A operação foi liderada pela Polícia Judiciária em colaboração com as autoridades policiais de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. O MAOC-N apoiou a recolha e análise de informação ao longo de toda a operação, enquanto a FRONTEX disponibilizou meios aéreos. A Europol prestou igualmente apoio contínuo, verificando dados operacionais relacionados com as embarcações monitorizadas e intercetadas.

As conclusões preliminares indicam que as águas internacionais entre as Ilhas Canárias e os Açores estão a ser utilizadas com frequência crescente para operações de transbordo de cocaína em larga escala, aproveitando o isolamento da área e os desafios associados à vigilância marítima.

As autoridades envolvidas vão agora continuar a analisar a informação recolhida durante a operação para apoiar investigações em curso, identificar redes criminosas associadas e reforçar o combate às rotas marítimas de tráfico de cocaína.

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